Романов Илья
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Романов Феодосий
Мать: Романова Параскева
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
14.11.1886
Сын: Романов Филипп
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
14.03.1889
Сын: Романов Алексей
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
02.01.1891
Сын: Романов Иоанн
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
24.09.1892
Сын: Романов Сергей
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
12.10.1894
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
23.11.1895
Сын: Романов Петр
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
05.08.1897
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Романова Дарья
Рождение ребёнка
09.11.1899
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Романова Дарья
Бракосочетание
16.04.1901
Жена: Романова Матрона
Рождение ребёнка
11.02.1902
Сын: Романов Алексей
Мать ребёнка: Романова Матрона
Рождение ребёнка
12.12.1902
Сын: Романов Павел
Мать ребёнка: Романова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Дарья
Смерть
Неизвестно