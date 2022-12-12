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Романов Илья

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Романов Феодосий

Мать: Романова Параскева

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Романов Филипп

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1889

Сын: Романов Алексей

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1891

Сын: Романов Иоанн

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1892

Сын: Романов Сергей

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1894

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1895

Сын: Романов Петр

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1897

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1899

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Романова Дарья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
16.04.1901

Жена: Романова Матрона

Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Романов Алексей

Мать ребёнка: Романова Матрона

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Романов Павел

Мать ребёнка: Романова Матрона

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Дарья

Смерть
Неизвестно
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