Тупицын Терентий Козьмин (Козмин)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: Тупицын Василий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1858 ст.
упоминается как глава семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640)
Бракосочетание
Неизвестно
У Терентия Козьмина Тупицына это второй брак