Тупицын Терентий Козьмин (Козмин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Терентий Козьмин (Козмин)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Тупицын Василий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Тупицын Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как глава семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Анастасия Осиповна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
У Терентия Козьмина Тупицына это второй брак
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