Волошин (Кириенко-Волошин) Максимиллиан Александрович
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения28.05.1877
Дата смерти11.08.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1893 по 1897
Место жительства
По 1893
Место жительства
С 1897 по 1899
Место жительства
С 1899 по 1903
Париж, Франция
Место жительства
С 1903 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907 по 1914
Место жительства
С 1914 по 1932
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
11.08.1932