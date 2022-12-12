Волошин (Кириенко-Волошин) Максимиллиан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошин (Кириенко-Волошин) Максимиллиан Александрович

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

28.05.1877

Дата смерти

11.08.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1893 по 1897
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
По 1893
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1897 по 1899
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1899 по 1903
Париж, Франция
Место жительства
С 1903 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907 по 1914
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1914 по 1932
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
11.08.1932
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
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