Половинчик (Бурштейн) Дора Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик (Бурштейн) Дора Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1914

Дата смерти

После 2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Половинчик Борис

Отец ребёнка: Половинчик Самуил

Volodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Самуил

Москва, Россия
Смерть
После 2004
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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