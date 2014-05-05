Половинчик (Бурштейн) Дора Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1914
Дата смертиПосле 2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Половинчик Борис
Отец ребёнка: Половинчик Самуил
Volodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Половинчик Самуил
Москва, Россия
Смерть
После 2004
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость