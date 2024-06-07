(Евсеева (Щукина)) Олимпиада Васильевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Евсеева (Щукина)) Олимпиада Васильевна

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1784 или 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: Авдотья (Евдокия) Яковлева

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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