Салтыков Ермил Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Салтыков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Зот Ермилов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
После 1684
Ярославль, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1731