Салтыков Ермил Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Ермил Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Салтыков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Зот Ермилов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
После 1684
Ярославль, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Салтыков Сила Ермилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Салтыков Никифор Ермилов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1731

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