Сыропятова Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыропятова Мария Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1894

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шведова Полина Гаврииловна

Отец ребёнка: Сыропятов Гавриил Денисович

Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Сыропятов Дмитрий Гавриилович

Отец ребёнка: Сыропятов Гавриил Денисович

Рождение ребёнка
10.11.1957

Сын: Сыропятов Николай Дмитревич

Отец ребёнка: Сыропятов Гавриил Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыропятов Гавриил Денисович

Смерть
1938
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