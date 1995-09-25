Сыропятова Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1894
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шведова Полина Гаврииловна
Отец ребёнка: Сыропятов Гавриил Денисович
Рождение ребёнка
16.12.1927
Сын: Сыропятов Дмитрий Гавриилович
Отец ребёнка: Сыропятов Гавриил Денисович
Рождение ребёнка
10.11.1957
Сын: Сыропятов Николай Дмитревич
Отец ребёнка: Сыропятов Гавриил Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938