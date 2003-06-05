Коршунов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1956
Дата смерти05.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1980
Сын: Коршунов Роман Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первеева Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Коршунова Кашуба Елена
Смерть
05.06.2003