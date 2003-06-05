Коршунов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунов Владимир Алексеевич

Коршунов Владимир Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1956

Дата смерти

05.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1980

Сын: Коршунов Роман Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первеева Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Коршунова Кашуба Елена

Смерть
05.06.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close