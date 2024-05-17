Родионова Авдотья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Родионов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Родионов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Родионов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Яков

Рождение ребёнка
23.04.1906

Сын: Родионов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Родионов Яков

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