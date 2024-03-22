Бойцова Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1962
Рождение ребёнка
07.11.1980
Отец ребёнка: Филатков Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
28.03.1983
Сын: Бойцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Филатков Алексей Владимирович
Бракосочетание
25.06.1986
Рождение ребёнка
07.04.1987
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бойцов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1988
Отец ребёнка: Бойцов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
31.01.1990
Сын: Бойцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бойцов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно