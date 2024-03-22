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Бойцова Надежда Михайловна

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Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1962

Отец: Малютин Михаил Алексеевич

Мать: Малютина Александра Герасимовна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1980

Сын: Бойцов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Филатков Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
28.03.1983

Сын: Бойцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Филатков Алексей Владимирович

Бракосочетание
25.06.1986

Муж: Бойцов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
07.04.1987

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бойцов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
01.05.1988

Сын: Бойцов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бойцов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
31.01.1990

Сын: Бойцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бойцов Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатков Алексей Владимирович

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