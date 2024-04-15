Перевалова Анастасия Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.
Дочь: Перевалова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Перевалов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Перевалов Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно