Перевалова Анастасия Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревалова Анастасия Антиповна

Перевалова Анастасия Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.

Дочь: Перевалова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Перевалов Андрей Тимофеевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Перевалов Андрей Тимофеевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Андрей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close