Белянин Прокофий Степанович
Место рождения
Дата рождения25.02.1861
Дата смерти01.07.1892
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1861
Отец: Белянин Степан Петрович
Мать: Белянина Анна Федоровна
Бракосочетание
21.?.1881
Жена: Шабайкина Анна Чувырина
Рождение ребёнка
03.05.1882
Сын: Белянин Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина
Рождение ребёнка
28.05.1884
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина
Рождение ребёнка
07.01.1886
Сын: Белянин Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина
Рождение ребёнка
06.04.1888
Дочь: Ирина Прокофьевна
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина
Смерть
01.07.1892
Причина смерти: Сибирская язва
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Белянин Макар Прокофьевич
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина