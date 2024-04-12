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Белянин Прокофий Степанович

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.02.1861

Дата смерти

01.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1861

Отец: Белянин Степан Петрович

Мать: Белянина Анна Федоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1881

Жена: Шабайкина Анна Чувырина

Рождение ребёнка
03.05.1882

Сын: Белянин Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Белянин Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1886

Сын: Белянин Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1888

Дочь: Ирина Прокофьевна

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.07.1892
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Сибирская язва
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Белянин Макар Прокофьевич

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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