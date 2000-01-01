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Мухитов Фанус Гаязович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1948

Отец: Мухитов Гаяз

Мать: Танзиля

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