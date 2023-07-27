Лысенкова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.
Сын: Лысенков Александр Максимович
Отец ребёнка: Лысенков Максим Фёдорович
Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно