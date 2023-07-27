Лысенкова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенкова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенков Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.

Сын: Лысенков Александр Максимович

Отец ребёнка: Лысенков Максим Фёдорович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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