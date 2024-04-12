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Павелъ Їоанновъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

30.08.1904 ст.

Дата смерти

20.11.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904 ст.

Отец: Иванъ Терентьевъ

Мать: Елизавета Степанова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 30 августа (1 сентября) 1904 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавет... Показать все
Крещение
01.09.1904 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Александръ Їоанновъ и крестьянская девица Олимпiада Терентiева 56-25-221-136об-137
Смерть
20.11.1904 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Ивана Терентiева сынъ – Павелъ 20 (22) ноября 1904, 2 мес 3 недели, отъ слабости 56-25-221-170об-171
Похороны
22.11.1904 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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