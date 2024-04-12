Павелъ Їоанновъ
Место рождения
Дата рождения30.08.1904 ст.
Дата смерти20.11.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904 ст.
Отец: Иванъ Терентьевъ
Мать: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 30 августа (1 сентября) 1904 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавет... Показать все
Крещение
01.09.1904 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Александръ Їоанновъ и крестьянская девица Олимпiада Терентiева 56-25-221-136об-137
Смерть
20.11.1904 ст.
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Ивана Терентiева сынъ – Павелъ 20 (22) ноября 1904, 2 мес 3 недели, отъ слабости 56-25-221-170об-171
Похороны
22.11.1904 ст.