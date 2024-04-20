Астафьева Александра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьева Александра Семенова

Астафьева Александра Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Тимофей Борисов

Место жительства
Неизвестно
Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Епанчинцева (Астафьева) Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов

Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.

Сын: Астафьев Семен Тимофеев

Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Никитина (Астафьева) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.