Астафьева Александра Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Епанчинцева (Астафьева) Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.
Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Никитина (Астафьева) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Борисов
Смерть
Неизвестно