Горбачёв Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1876
Отец: Михаил Григорьевич
Мать: Марья Стефановна
Бракосочетание
11.11.1901 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1902 ст.
Дочь: Бочарова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Горбачёва Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Горбачёва Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно