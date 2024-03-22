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Горбачёв Пётр Михайлович

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

11.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1876

Отец: Михаил Григорьевич

Мать: Марья Стефановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
11.11.1901 ст.

Жена: Горбачёва Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
12.09.1902 ст.

Дочь: Бочарова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Горбачёва Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.

Сын: Горбачёв Петр Петрович

Мать ребёнка: Горбачёва Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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