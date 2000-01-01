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Соучек Ян Брониславович
Соучек Ян Брониславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.1978
Пол
Мужской
Отец
Соучек Бронислав Иосифович
Мать
Юдаева (Бобкова) Елена Анатольевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1978
Отец:
Соучек Бронислав Иосифович
Мать:
Юдаева Елена Анатольевна
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