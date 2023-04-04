Карачарова (Соколова) Елена
Место рожденияБеломорк
Дата рождения23.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1963
Отец: Соколов Леонид
Беломорк
Бракосочетание
28.02.1982
Беломорк
Рождение ребёнка
26.01.1983
Сын: Карачаров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Карачаров Михаил Станиславович
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.10.1984
Дочь: Окладникова-Епишкина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Карачаров Михаил Станиславович
Беломорк
Развод
25.02.2000
беломорск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно