Карачарова (Соколова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачарова (Соколова) Елена

Место рождения

Беломорк

Дата рождения

23.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1963

Отец: Соколов Леонид

Мать: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина

Беломорк
Бракосочетание
28.02.1982

Муж: Карачаров Михаил Станиславович

Беломорк
Рождение ребёнка
26.01.1983

Сын: Карачаров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Карачаров Михаил Станиславович

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.10.1984

Дочь: Окладникова-Епишкина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Карачаров Михаил Станиславович

Беломорк
Развод
25.02.2000

Муж: Карачаров Михаил Станиславович

беломорск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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