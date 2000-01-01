Семенова (Антонова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1980
Дочь: Борисова Лариса Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.04.1982
Дочь: Васильева Юлия Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.12.1985
Сын: Семенов Александр Петрович
Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.05.1990
Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич