Семенова (Антонова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Антонова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1980

Дочь: Борисова Лариса Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.04.1982

Дочь: Васильева Юлия Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.12.1985

Сын: Семенов Александр Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
31.05.1990

Сын: Семенов Павел Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Петр Тимофеевич

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