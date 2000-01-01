Сырчикова (Питкина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчикова (Питкина) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Питкин Петр Вавилович

Мать: Питкина Марья Ивановна

Бракосочетание
15.02.1850

Муж: Сырчиков Иван Григорьевич

http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/537015
Рождение ребёнка
16.06.1851

Дочь: Сырчикова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич

http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/125903
Рождение ребёнка
07.07.1852

Сын: Сырчиков Максим Иванович

Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич

Ф.37.Оп.2.Д.384 — Метрическая книга Иоанновская церковь, Соликамский уезд, Ивановская вол., с. Ивановское, 1852 год
Рождение ребёнка
27.05.1855

Дочь: Сырчикова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич

http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/460730
Рождение ребёнка
10.09.1856

Дочь: Сырчикова Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич

Ф.37.Оп.2.Д.389 — Метрическая книга Иоанновская церковь, уезд Соликамский, вол. Ивановская, с. Ивановское, 1856 год
Смерть
Неизвестно
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