Сырчикова (Питкина) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Питкин Петр Вавилович
Мать: Питкина Марья Ивановна
Бракосочетание
15.02.1850
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/537015
Рождение ребёнка
16.06.1851
Дочь: Сырчикова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/125903
Рождение ребёнка
07.07.1852
Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич
Ф.37.Оп.2.Д.384 — Метрическая книга Иоанновская церковь, Соликамский уезд, Ивановская вол., с. Ивановское, 1852 год
Рождение ребёнка
27.05.1855
Дочь: Сырчикова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/460730
Рождение ребёнка
10.09.1856
Дочь: Сырчикова Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Сырчиков Иван Григорьевич
Ф.37.Оп.2.Д.389 — Метрическая книга Иоанновская церковь, уезд Соликамский, вол. Ивановская, с. Ивановское, 1856 год
Смерть
Неизвестно