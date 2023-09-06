Личенко Нил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1902
Дата смерти05.11.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1902
Отец: Личенков Иван Тимофеевич
Мать: Личенкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Личенко Нина Ниловна
Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Личенко Иван Нилович
Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Личенко Александр Нилович
Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
16.04.1947
Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
14.04.1951
Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна
Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.11.1991