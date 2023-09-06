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Личенко Нил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1902

Дата смерти

05.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1902

Отец: Личенков Иван Тимофеевич

Мать: Личенкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Личенко Павел Нилович

Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Личенко Нина Ниловна

Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Личенко Иван Нилович

Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Личенко Александр Нилович

Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Личенко Василий Нилович

Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
16.04.1947

Сын: Личенко Владимир Нилович

Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
14.04.1951

Сын: Личенко Николай Нилович

Мать ребёнка: Личенко (Черцова) Просковья Федоровна

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.11.1991

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