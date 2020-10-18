Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.963

Дата смерти

18.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
02.08.1985

Дочь: Константинова (Матвеева) Розалия Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1987

Сын: Матвеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Матвеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.06.1996

Дочь: Матвеева Сайыына Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван Петрович

Смерть
18.10.2020

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