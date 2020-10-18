Матвеева (Давыдова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.963
Дата смерти18.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1985
Дочь: Константинова (Матвеева) Розалия Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1987
Сын: Матвеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Матвеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.06.1996
Дочь: Матвеева Сайыына Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван Петрович
Смерть
18.10.2020