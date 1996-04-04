Сальников Владислав Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1945
Дата смерти04.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945
Рождение ребёнка
29.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носкова Татьяна Борисовна
Смерть
04.04.1996
Чернышевский, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Похоронен в г.СПб, г. Кронштадт