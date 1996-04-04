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Сальников Владислав Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.02.1945

Дата смерти

04.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945

Отец: Сальников Василий Тимофеевич

Мать: Худякова Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Татьяна Борисовна

Смерть
04.04.1996
Чернышевский, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Похоронен в г.СПб, г. Кронштадт

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