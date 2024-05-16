Дмитриев Абрам Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев Абрам Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Ольга Абрамовна

Мать ребёнка: Колодина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Александра Абрамовна

Мать ребёнка: Колодина Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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