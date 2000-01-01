Телегин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Телегин Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин4 Семен Андреевич

Мать ребёнка: не указана

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