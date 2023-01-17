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Кедровский Акиндин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

06.05.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын священника.
Образование
1864
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Уволен из высшего отделения Вельского духовного училища.
Работа или профессия
11.01.1865 ст.
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Определен в число канцелярских служителей Вельского духовного Правления.
Работа или профессия
10.09.1868
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определён дьячком к Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
23.10.1868 ст.
Рукоположен в викарного диакона.
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Кедровская-Лаврентьева Аполлинария Павловна

Работа или профессия
12.03.1869 ст.
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Переведён на пономарское место к Николаевской Больше-Сиземской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кедровский Николай Акиндинович

Мать ребёнка: Кедровская-Лаврентьева Аполлинария Павловна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кедровский Павел Акиндинович

Мать ребёнка: Кедровская-Лаврентьева Аполлинария Павловна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.07.1876 ст.
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Перемещён на место псаломщика к Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Смерть
06.05.1880 ст.
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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