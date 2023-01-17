Кедровский Акиндин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти06.05.1880 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника.
Образование
1864
Уволен из высшего отделения Вельского духовного училища.
Работа или профессия
11.01.1865 ст.
Определен в число канцелярских служителей Вельского духовного Правления.
Работа или профессия
10.09.1868
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определён дьячком к Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
23.10.1868 ст.
Рукоположен в викарного диакона.
Бракосочетание
Около 1868
Работа или профессия
12.03.1869 ст.
Переведён на пономарское место к Николаевской Больше-Сиземской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кедровский Николай Акиндинович
Мать ребёнка: Кедровская-Лаврентьева Аполлинария Павловна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кедровский Павел Акиндинович
Мать ребёнка: Кедровская-Лаврентьева Аполлинария Павловна
Работа или профессия
14.07.1876 ст.
Перемещён на место псаломщика к Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Смерть
06.05.1880 ст.