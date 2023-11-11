Змеева Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змеева Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Семен Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Семен Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Семен Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Семен Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Семен Павлович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Змеев Ефим Семенович

Отец ребёнка: Змеев Семен Павлович

Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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