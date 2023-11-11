Змеева Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Змеев Ефим Семенович
Отец ребёнка: Змеев Семен Павлович
Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно