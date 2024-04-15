Мордвин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.
Дочь: Мордвина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна
Рождение ребёнка
01.08.1883 ст.
Дочь: Соломония Ивановна
Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GV-K?i=373&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.
Дочь: Мордвина Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна
Рождение ребёнка
27.11.1895 ст.
Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR41?i=15&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно