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Мордвин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мордвина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна

Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.

Дочь: Мордвина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.08.1883 ст.

Дочь: Соломония Ивановна

Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GV-K?i=373&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.

Дочь: Мордвина Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.11.1895 ст.

Сын: Мордвин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR41?i=15&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвина Лукерья (Гликерия Лукья) (Гликерия, Лукья) Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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