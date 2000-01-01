(Запрудская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Запрудская) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Валевич Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Запрудский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Запрудский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запрудский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Запрудский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Запрудский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запрудский Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Запрудский Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрудский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадова Григорьевна

Отец ребёнка: Запрудский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запрудский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Запрудский Григорий

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