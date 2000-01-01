(Запрудская) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Валевич Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Запрудский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милорадова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Запрудский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запрудский Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Запрудский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Запрудский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запрудский Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Запрудский Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запрудский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милорадова Григорьевна
Отец ребёнка: Запрудский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запрудский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Запрудский Григорий