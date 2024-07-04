Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1866
Мать ребёнка: Евдокия Агапова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Демидов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Агапова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Демидов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Агапова