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Вьялкин Евграф Михайлович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Михаил

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Вьялкин Григорий Евграфович

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Яковлевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1874

Дочь: Пелагея Евграфовна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Яковлевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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