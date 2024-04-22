Вьялкин Евграф Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вьялкин Михаил
Рождение ребёнка
1857
Сын: Вьялкин Григорий Евграфович
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
01.10.1874
Дочь: Пелагея Евграфовна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно