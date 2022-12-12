Власов Никифор Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Артемьева Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Власова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно