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Власов Никифор Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Артемьева Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Власова Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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