Ковалёв Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Пётр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.2014

Дочь: Ковалёва Милана Петровна

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Рождение ребёнка
18.10.2019

Сын: Ковалёв Никита Петрович

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Рождение ребёнка
01.01.2022

Дочь: Ковалёва Дарья Петровна

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Бракосочетание
Неизвестно

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