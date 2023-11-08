Ковалёв Пётр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.2014
Дочь: Ковалёва Милана Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.2022
Дочь: Ковалёва Дарья Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности