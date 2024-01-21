Чижевский Феодор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смерти25.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Чижевский Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1875 ст.
Дочь: Чижевская Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1877
Дочь: Чижевская Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Чижевская Мария Федоровна
Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.
Сын: Чижевский Никифор Федорович
Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна
Смерть
25.05.1906