Чижевский Феодор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижевский Феодор Алексеевич

Чижевский Феодор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

25.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: Чижевский Алексей Кондратьевич

Мать: Александра Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Чижевский Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1875 ст.

Дочь: Чижевская Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна

Липовая Долина, Сумська область
Рождение ребёнка
01.04.1877

Дочь: Чижевская Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Чижевская Мария Федоровна

Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна

Липовая Долина, Сумська область
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.

Сын: Чижевский Никифор Федорович

Мать ребёнка: Чижевская Анисья Ивановна

Липовая Долина, Сумська область
Смерть
25.05.1906
Липовая Долина, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.