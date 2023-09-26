Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти06.12.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потап Максимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Потаповна
Отец ребёнка: Потап Максимович
Рождение ребёнка
1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потап Максимович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Потап Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.12.1873