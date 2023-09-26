Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

06.12.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1838 г.р.
Скрыто настройками приватности
1853 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потап Максимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Потаповна

Отец ребёнка: Потап Максимович

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потап Максимович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Щенников Ефим Потапович

Отец ребёнка: Потап Максимович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.12.1873
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