Наранова Халга Шокуевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Горяев Наран Убушаевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Горяев Наран Убушаевич
Рождение ребёнка
26.11.1926
Отец ребёнка: Горяев Наран Убушаевич
Смерть
1938