Наранова Халга Шокуевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наранова Халга Шокуевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Наран Убушаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Наранов Гоога Горяевич

Отец ребёнка: Горяев Наран Убушаевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Наранов Сергей Горяевич

Отец ребёнка: Горяев Наран Убушаевич

Рождение ребёнка
26.11.1926

Сын: Наранов Иван Горяевич

Отец ребёнка: Горяев Наран Убушаевич

Смерть
1938

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