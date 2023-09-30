(Субботина) Ульяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович