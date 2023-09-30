(Субботина) Ульяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Субботина) Ульяна Гавриловна

Место рождения

Соколовка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погорелой Федор Фомич

Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Погорелой Козьма Фомич

Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Погорелой Авраам Фомич

Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Погорелой Андрей Фомич

Отец ребёнка: Погорелой Фома Иванович

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