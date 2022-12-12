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Попов Семён Филиппович

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Место рождения

Свистовка, Красненский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Свистовка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.07.1930

Сын: Попов Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Попова Екатерина Ефимовна

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Попова Екатерина Ефимовна

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстнёва Мария Семёновна

Мать ребёнка: Попова Екатерина Ефимовна

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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