Попов Семён Филиппович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1930
Сын: Попов Пётр Семёнович
Мать ребёнка: Попова Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Семёнович
Мать ребёнка: Попова Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстнёва Мария Семёновна
Мать ребёнка: Попова Екатерина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно