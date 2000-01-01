Горшков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Военная служба
С 04.01.1941 по ?.06.1941
Воинское звание: Рядовой Призван 1(или 4).01.1941 Илекским РВК. Звание – рядовой. Последняя связь 23.06.1941 года.
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: Пропал без вести | Считается пропавшим без вести с 06.1941 года.