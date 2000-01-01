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Горшков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

До 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Горшков Григорий Сергеевич

Мать: Горшкова Анна Гавриловна

Военная служба
С 04.01.1941 по ?.06.1941
Воинское звание: Рядовой Призван 1(или 4).01.1941 Илекским РВК. Звание – рядовой. Последняя связь 23.06.1941 года.
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: Пропал без вести | Считается пропавшим без вести с 06.1941 года.
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