Щербинин Козма (Кузьма) Андриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Козма (Кузьма) Андриев

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Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1656 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656 ст.

Отец: Щербинин Андриан

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1689 ст.

Сын: Щербинин Данило Козмин (Кузьмич)

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1694 или 1700 ст.

Сын: Щербинин Алексей Козмин (Кузьмич)

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1709 ст.

Сын: Щербинин Василий Козмин (Кузьмич)

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Мояссей (Моисей) Козмин (Кузьмич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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