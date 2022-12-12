Щербинин Козма (Кузьма) Андриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1656 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656 ст.
Отец: Щербинин Андриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689 ст.
Сын: Щербинин Данило Козмин (Кузьмич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694 или 1700 ст.
Сын: Щербинин Алексей Козмин (Кузьмич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709 ст.
Сын: Щербинин Василий Козмин (Кузьмич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Мояссей (Моисей) Козмин (Кузьмич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно