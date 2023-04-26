Прасковья Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Иван Самуилович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Иван Самуилович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Власий Иванович

Отец ребёнка: Иван Самуилович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Самуилович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Самуилович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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