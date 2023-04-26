Прасковья Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Власий Иванович
Отец ребёнка: Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Самуилович
Смерть
Неизвестно