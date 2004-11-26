Смирнова (Мужевская) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Мужевская) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

08.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мещянинова Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
?.04.1917

Дочь: Разинкина Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
22.12.1919

Дочь: Нарышкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Казахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район
Рождение ребёнка
1920

Сын: Смирнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нарышкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Смирнов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1931

Сын: Смирнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Максимович

Смерть
08.07.1969
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