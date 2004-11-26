Смирнова (Мужевская) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти08.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мещянинова Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
?.04.1917
Дочь: Разинкина Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
22.12.1919
Дочь: Нарышкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Казахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нарышкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1931
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1969