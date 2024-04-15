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Котенко Роман Прокопьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.10.1888 ст.

Дата смерти

02.04.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888 ст.

Отец: Котенко Прокопий Александрович

Мать: Котенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SW5-Y?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.10.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Иван Иванович Рябчун ?, Наталия Касьяновна Шевченко (Пархоменко)
Смерть
02.04.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша
Похороны
03.04.1889 ст.
на отведенном кладбище
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