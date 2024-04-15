Котенко Роман Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1888 ст.
Дата смерти02.04.1889 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SW5-Y?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.10.1888 ст.
Восприемники: Иван Иванович Рябчун ?, Наталия Касьяновна Шевченко (Пархоменко)
Смерть
02.04.1889 ст.
Причина смерти: от коклюша
Похороны
03.04.1889 ст.
на отведенном кладбище