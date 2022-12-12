Ларин Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Ларин Никита Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1869
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Ларина Акилина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Акилина Фроловна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно