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Осипов Валентин Иванович
Осипов Валентин Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Пол
Мужской
Отец
Осипов Иван Маркианович
Около 1870 г.р.
Мать
Осипова (Буланова) Рахиль Семёновна
Около 1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Осипов Иван Маркианович
Мать:
Осипова Рахиль Семёновна
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