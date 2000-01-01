Осипов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Осипов Иван Маркианович

Мать: Осипова Рахиль Семёновна

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