Исаева (Гродзицкая) Ядвига
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Исаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светланова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Гродзицкий Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно