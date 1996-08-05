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Емельянов Борис Аркадьевич
Емельянов Борис Аркадьевич
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Место рождения
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Дата рождения
21.06.1921
Дата смерти
05.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
05.08.1996
Пермь
, Пермский, Пермский край
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