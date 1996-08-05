Емельянов Борис Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Борис Аркадьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.06.1921

Дата смерти

05.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
05.08.1996
Пермь, Пермский, Пермский край
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