Лысенко (Ржевская) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ржевский Василий
Мать: Ржевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Виктор
Отец ребёнка: Лысенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Лысенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Сергей
Отец ребёнка: Лысенко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысенко Владимир