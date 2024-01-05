Лысенко (Ржевская) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Ржевская) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ржевский Василий

Мать: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Виктор

Отец ребёнка: Лысенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Лысенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Сергей

Отец ребёнка: Лысенко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Владимир

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