(Костинский) Софья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Костинский Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Костинский Сергей Константинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.09.1900
Дочь: (Костинская) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Костинский Сергей Константинович