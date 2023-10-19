(Костинский) Софья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костинский) Софья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899

Сын: Костинский Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Костинский Сергей Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.09.1900

Дочь: (Костинская) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Костинский Сергей Константинович

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